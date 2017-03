April 19 (Infostrada Sports) - Result from the Fed Cup World Group Semifinal match between Czech Republic and France on Sunday 1-Czech Republic beat France 3-1 On Saturday Petra Kvitova (Czech Republic) beat Kristina Mladenovic (France) 6-3 6-4 Lucie Safarova (Czech Republic) beat Caroline Garcia (France) 4-6 7-6(1) 6-1 On Sunday Kristina Mladenovic/Pauline Parmentier (France) beat Lucie Safarova/Barbora Strycova (Czech Republic) 0-6 6-3 10-8 Petra Kvitova (Czech Republic) beat Caroline Garcia (France) 6-4 6-4