Feb 16 (Infostrada Sports) - Results from the Rio de Janeiro Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Veronica Cepede Royg (Paraguay) beat Anna Tatishvili (U.S.) 6-7(4) 6-1 6-3 3-Danka Kovinic (Montenegro) beat Sachia Vickery (U.S.) 6-3 5-7 6-4 5-Polona Hercog (Slovenia) beat Jennifer Brady (U.S.) 6-4 6-2 Ana Bogdan (Romania) beat Gabriela Ce (Brazil) 6-2 6-3 Shelby Rogers (U.S.) beat 8-Andreea Mitu (Romania) 6-2 6-2 Elitsa Kostova (Bulgaria) beat Maria Irigoyen (Argentina) 7-5 7-5 Cindy Burger (Netherlands) beat 4-Christina McHale (U.S.) 7-6(5) 2-6 6-1 Mariana Duque (Colombia) beat Pauline Parmentier (France) 7-5 6-7(5) 6-3 Francesca Schiavone (Italy) beat 7-Tatjana Maria (Germany) 6-1 6-1 Sorana Cirstea (Romania) beat Beatriz Haddad Maia (Brazil) 6-2 6-1