Feb 16 (Infostrada Sports) - Results from the Rio de Janeiro Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Marina Erakovic (New Zealand) beat Maria Teresa Torro (Spain) 7-6(8) 6-7(5) 6-2 Petra Martic (Croatia) beat 1-Teliana Pereira (Brazil) 6-3 7-5 2-Johanna Larsson (Sweden) beat Lourdes Dominguez Lino (Spain) 7-5 6-4 Paula Goncalves (Brazil) beat Julia Glushko (Israel) 6-3 6-1 6-Lara Arruabarrena Vecino (Spain) beat Rebecca Peterson (Sweden) 6-0 6-3 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-1 6-2