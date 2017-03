May 12 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 12-Flavia Pennetta (Italy) beat Yvonne Meusburger (Austria) 6-2 6-3 Andrea Petkovic (Germany) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-3 6-0 Samantha Stosur (Australia) beat 15-Sabine Lisicki (Germany) 6-3 6-3 16-Sloane Stephens (U.S.) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 3-6 6-3 6-3 Casey Dellacqua (Australia) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 4-6 6-1 6-4 Venus Williams (U.S.) beat Annika Beck (Germany) 6-3 6-1 Francesca Schiavone (Italy) beat 17-Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 6-2 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 1-6 6-1 6-4 Paula Ormaechea (Argentina) beat Kurumi Nara (Japan) 6-4 6-3 Zhang Shuai (China) beat Lauren Davis (U.S.) 6-4 6-0 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Maria Kirilenko (Russia) 7-5 6-0 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Peng Shuai (China) 6-1 6-0 11-Ana Ivanovic (Serbia) beat Karin Knapp (Italy) 6-1 6-1 Elena Vesnina (Russia) beat Elina Svitolina (Ukraine) 6-2 6-3 Alize Cornet (France) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-3 6-2 Madison Keys (U.S.) beat Alison Riske (U.S.) 6-2 6-2