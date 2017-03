May 15 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles Round 3 matches on Thursday 1-Serena Williams (U.S.) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-1 6-2 6-Jelena Jankovic (Serbia) beat 12-Flavia Pennetta (Italy) 6-2 6-3 Zhang Shuai (China) beat Christina Mchale (U.S.) 6-2 4-6 6-2 11-Ana Ivanovic (Serbia) beat 8-Maria Sharapova (Russia) 6-1 6-4 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 6-1 10-Sara Errani (Italy) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 6-4 7-6(3) 2-Li Na (China) beat Samantha Stosur (Australia) 6-3 6-1 13-Carla Suarez Navarro (Spain) beat 4-Simona Halep (Romania) walkover