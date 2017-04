May 11 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Timea Babos (Hungary) beat 12-Venus Williams (U.S.) 6-7(5) 7-5 6-4 Madison Keys (U.S.) beat 5-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-3 6-4 Misaki Doi (Japan) beat 10-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-3 7-5 Daria Gavrilova (Australia) beat 6-Simona Halep (Romania) 6-3 4-6 6-3 9-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Samantha Stosur (Australia) 6-4 6-4 Johanna Konta (Britain) beat 7-Roberta Vinci (Italy) 6-0 6-4 Christina McHale (U.S.) beat 13-Ana Ivanovic (Serbia) 6-7(3) 6-4 6-1 Eugenie Bouchard (Canada) beat 2-Angelique Kerber (Germany) 6-1 5-7 7-5 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-2 6-4 Barbora Strycova (Czech Republic) beat Heather Watson (Britain) 6-4 6-2 Irina Begu (Romania) beat 4-Victoria Azarenka (Belarus) 6-3 6-2 Darya Kasatkina (Russia) beat Mariana Duque (Colombia) 6-2 6-2 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-1 6-1 3-Garbine Muguruza Blanco (Spain) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-1 6-0