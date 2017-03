May 14 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles matches on Tuesday Round 2 1-Serena Williams (U.S.) beat Laura Robson (Britain) 6-2 6-2 Simona Halep (Romania) beat 4-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-7(2) 6-1 6-2 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Sabine Lisicki (Germany) 6-4 0-6 7-5 Round 1 Carla Suarez Navarro (Spain) beat 11-Nadia Petrova (Russia) 3-6 6-2 7-6(1) Romina Oprandi (Switzerland) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-2 6-0 16-Sloane Stephens (U.S.) beat Flavia Pennetta (Italy) 6-3 6-3 Urszula Radwanska (Poland) beat 15-Ana Ivanovic (Serbia) 6-3 2-6 6-2 Yanina Wickmayer (Belgium) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-4 6-0 Zheng Jie (China) beat Magdalena Rybarikova (Slovakia) 7-6(0) 6-3 13-Roberta Vinci (Italy) beat Elena Vesnina (Russia) 6-7(2) 7-5 6-4 Christina Mchale (U.S.) beat Karin Knapp (Italy) 7-5 6-2 14-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Kristina Mladenovic (France) 1-6 6-2 6-2 Bojana Jovanovski (Serbia) beat 10-Caroline Wozniacki (Denmark) 2-6 6-4 7-6(5) Julia Goerges (Germany) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 2-6 6-4 6-4 12-Maria Kirilenko (Russia) beat Anabel Medina Garrigues (Spain) 6-3 6-3 Varvara Lepchenko (U.S.) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-4 6-2