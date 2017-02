May 15 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Victoria Azarenka (Belarus) beat Julia Goerges (Germany) 6-2 6-0 Ayumi Morita (Japan) beat Urszula Radwanska (Poland) 6-3 6-1 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Romina Oprandi (Switzerland) 6-4 6-2 16-Sloane Stephens (U.S.) beat Kiki Bertens (Netherlands) 4-6 6-3 6-2 2-Maria Sharapova (Russia) beat Garbine Muguruza Blanco (Spain) 6-2 6-2 Lourdes Dominguez Lino (Spain) beat Yanina Wickmayer (Belgium) 6-4 6-4 7-Sara Errani (Italy) beat Christina Mchale (U.S.) 7-5 5-7 6-2 9-Samantha Stosur (Australia) beat Peng Shuai (China) 7-6(5) 6-0 Jelena Jankovic (Serbia) beat Bojana Jovanovski (Serbia) 6-2 6-0 12-Maria Kirilenko (Russia) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-3 6-1 14-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Melanie Oudin (U.S.) 5-7 6-1 6-3 5-Li Na (China) beat Zheng Jie (China) 6-3 6-1 13-Roberta Vinci (Italy) beat Nastassja Burnett (Italy) 6-1 6-4