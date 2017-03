May 11 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 14-Venus Williams (U.S.) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-2 6-2 Heather Watson (Britain) beat Roberta Vinci (Italy) 6-3 6-1 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Nastassja Burnett (Italy) 6-3 7-6(5) Jarmila Gajdosova (Australia) beat Elena Vesnina (Russia) 1-6 6-2 7-6(14) 9-Angelique Kerber (Germany) beat Alize Cornet (France) 6-2 6-3 Christina Mchale (U.S.) beat Barbora Strycova (Czech Republic) 7-6(5) 6-1 13-Sara Errani (Italy) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-4 7-6(4) Sabine Lisicki (Germany) beat Sloane Stephens (U.S.) 6-4 6-1 Alison Riske (U.S.) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-4 6-3 Karin Knapp (Italy) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 6-1 Timea Bacsinszky (Switzerland) beat 11-Karolina Pliskova (Czech Republic) 6-4 6-0 Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Samantha Stosur (Australia) 6-4 7-5 Zarina Diyas (Kazakhstan) beat Tsvetana Pironkova (Bulgaria) 7-5 6-1 15-Madison Keys (U.S.) beat Madison Brengle (U.S.) 6-2 6-4