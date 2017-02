May 15 (Infostrada Sports) - Results from the Italian Open women's singles matches on Tuesday (prefix denotes seeding, * new result)

Second round

2-Maria Sharapova (Russia) beat Christina McHale (U.S.) 7-5 7-5 4-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 7-5 6-4

First round * 9-Serena Williams (U.S.) beat Galina Voskoboeva (Kazakhstan) 6-2 6-3 Karin Knapp (Italy) beat Roberta Vinci (Italy) 6-4 2-6 6-2 Sara Errani (Italy) beat Timea Bacsinszky (Switzerland) 6-0 3-0 (Bacsinszky retired) Venus Williams (U.S.) beat Simona Halep (Romania) 6-3 6-4 Nadia Petrova (Russia) beat Andrea Hlavackova (Czech Republic) 6-3 6-3 Marina Erakovic (New Zealand) beat 11-Sabine Lisicki (Germany) 7-6(4) 4-6 6-3 Petra Cetkovska (Czech Republic) beat Olga Govortsova (Belarus) 7-5 6-4 14-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Mirjana Lucic (Croatia) 6-1 6-2 Flavia Pennetta (Italy) beat 16-Maria Kirilenko (Russia) 6-1 7-6(2)

Sorana Cirstea (Romania) beat 15-Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 4-6 7-6(4) Sloane Stephens (U.S.) beat Anna Chakvetadze (Russia) 6-2 2-6 6-4 Silvia Soler Espinosa (Spain) beat Alberta Brianti (Italy) 6-2 6-1