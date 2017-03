June 8 (Infostrada Sports) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Kurumi Nara (Japan) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 1-6 7-6(4) 6-4 Marina Erakovic (New Zealand) beat Carina Witthoeft (Germany) 6-4 7-6(5) Michaella Krajicek (Netherlands) beat Oceane Dodin (France) 7-5 6-4 3-CoCo Vandeweghe (U.S.) beat Andreea Mitu (Romania) 7-6(1) 6-1 5-Camila Giorgi (Italy) beat Irina Falconi (U.S.) 7-5 6-2