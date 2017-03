June 9 (Infostrada Sports) - Results from the Den Bosch Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 2-Jelena Jankovic (Serbia) beat Tereza Smitkova (Czech Republic) 7-5 6-4 Kiki Bertens (Netherlands) beat Zhang Shuai (China) 7-6(7) 6-1 Annika Beck (Germany) beat Urszula Radwanska (Poland) 6-2 6-4 4-Belinda Bencic (Switzerland) beat Jessica Pegula (U.S.) 6-2 7-6(3) Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 1-Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 1-6 6-4 Klara Koukalova (Czech Republic) beat 8-Johanna Larsson (Sweden) 6-4 6-1 Tatjana Maria (Germany) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-4 6-2 6-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Maria Sanchez (U.S.) 6-2 7-6(4) Andrea Hlavackova (Czech Republic) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-2 2-6 6-3 7-Kristina Mladenovic (France) beat Timea Babos (Hungary) 7-6(4) 4-6 6-2 Alison Van Uytvanck (Belgium) beat Evgeniya Rodina (Russia) 7-5 6-3