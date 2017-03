UPDATE 9-Tennis-Miami women's singles round 2 results

March 25 (Gracenote) - Results from the Miami Women's Singles Round 2 matches on Friday 11-Venus Williams (U.S.) beat Beatriz Haddad Maia (Brazil) 6-4 6-3 15-Barbora Strycova (Czech Republic) beat Johanna Larsson (Sweden) 4-6 6-3 7-6(3) Sorana Cirstea (Romania) beat 19-Anastasija Sevastova (Latvia) 7-6(4) 3-6 6-3 8-Madison Keys (U.S.) beat Viktorija Golubic (Switzerland) 6-1 6-2 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Mandy Minella (Luxembourg) 6-2 6-2