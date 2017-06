UPDATE 4-Tennis-Mallorca Open women's singles results

June 21 (Gracenote) - Results from the Mallorca Open Women's Singles matches on Wednesday Round 2 Sabine Lisicki (Germany) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-3 6-4 Julia Goerges (Germany) beat 1-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 6-2 Catherine Bellis (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 4-6 6-4 6-2 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-3 7-6(7) Round 1 Victoria Azarenka (Belarus) beat Risa Ozaki (Japan) 6-3 4-6 7-6(7)