UPDATE 3-Tennis-Taiwan Open women's singles round 2 results

Feb 1 (Gracenote) - Results from the Taiwan Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Lucie Safarova (Czech Republic) beat 4-Anastasija Sevastova (Latvia) 6-2 6-4 Mandy Minella (Luxembourg) beat 3-Caroline Garcia (France) 6-4 6-4 6-Misaki Doi (Japan) beat Risa Ozaki (Japan) 6-4 6-3 Ons Jabeur (Tunisia) beat 7-Shelby Rogers (U.S.) 7-5 6-2