Aug 4 San Diego Open women's singles third round results from Carlsbad, California on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * 12-Sabine Lisicki (Germany) beat Coco Vandeweghe (U.S.) 6-4 6-3 * Sloane Stephens (U.S.) beat Tamira Paszek (Austria) 5-3 (Paszek retired) 4-Peng Shuai (China) beat 15-Sara Errani (Italy) 4-6 6-2 7-6(7) 5-Ana Ivanovic (Serbia) beat Alberta Brianti (Italy) 6-1 6-2 8-Daniela Hantuchova (Slovakia) beat Zheng Jie (China) 6-2 4-6 6-4 1-Vera Zvonareva (Russia) beat Vera Dushevina (Russia) 6-3 6-0 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Christina McHale (U.S.) 6-1 6-0 2-Andrea Petkovic (Germany) beat Virginie Razzano (France) 6-2 3-0 (Razzano retired)

