Sept 22 (Infostrada Sports) - Results from the Seoul Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 1-Irina Begu (Romania) beat Kateryna Kozlova (Ukraine) 6-2 6-4 Aliaksandra Sasnovich (Belarus) beat 6-Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-2 Kimiko Date-Krumm (Japan) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-1 6-2 Johanna Larsson (Sweden) beat Nicole Melichar (U.S.) 6-4 6-2 3-Sloane Stephens (U.S.) beat Han Na-Lae (South Korea) 6-1 6-1 Christina McHale (U.S.) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 6-4 1-2 (Shvedova retired) Elizaveta Kulichkova (Russia) beat Heather Watson (Britain) 6-4 3-6 6-3 4-Varvara Lepchenko (U.S.) beat Paula Badosa (Spain) 6-2 6-3 Katerina Siniakova (Czech Republic) beat Irina Falconi (U.S.) 6-3 2-6 6-0