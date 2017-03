UPDATE 1-Tennis-Miami women's singles round 4 results

March 28 (Gracenote) - Results from the Miami Women's Singles Round 4 matches on Monday 11-Venus Williams (U.S.) beat 7-Svetlana Kuznetsova (Russia) 6-3 7-6(4) 26-Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Bethanie Mattek-Sands (U.S.) 7-5 6-4 1-Angelique Kerber (Germany) beat Risa Ozaki (Japan) 6-2 6-2 12-Caroline Wozniacki (Denmark) beat 6-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 7-6(1) 0-0 (Muguruza retired)