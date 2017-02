Sept 20 Seoul Open women's singles first round results on Tuesday (prefix denotes seeding). 6-Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Irina Falconi (U.S.) 6-3 6-3 2-Marion Bartoli (France) beat Nuria Llagostera Vives (Spain) 6-2 6-2 Kristyna Pliskova (Czech Republic) beat Nicole Rottmann (Austria) 6-1 7-5 Vera Dushevina (Russia) beat 1-Francesca Schiavone (Italy) 7-6(4) 6-2 3-Julia Goerges (Germany) beat Yurika Sema (Japan) 6-1 6-1 5-Polona Hercog (Slovenia) beat Zuzana Kucova (Slovakia) 6-0 6-2 Eleni Daniilidou (Greece) beat Kim So-Jung (South Korea) 4-6 6-2 7-5 7-Irina Begu (Romania) beat Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) 6-1 6-3 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat 8-Ekaterina Makarova (Russia) 6-4 6-4 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Eva Birnerova (Czech Republic) 6-4 6-4 Iveta Benesova (Czech Republic) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-3 6-2 Vania King (U.S.) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-2 6-2 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Tamarine Tanasugarn (Thailand) 6-2 6-0 (Compiled by Infostrada Sports; editing by Toby Davis)