Sept 22 Seoul Open women's singles second round results from South Korea on Thursday (prefix denotes seeding) Vera Dushevina (Russia) beat Alexandra Dulgheru (Romania) 6-3 6-1 6-Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) beat Kristyna Pliskova (Czech Republic) 7-6(5) 6-2 Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat Iveta Benesova (Czech Republic) 6-4 6-4 3-Julia Goerges (Germany) beat Eleni Daniilidou (Greece) 6-4 7-5 (Compiled by Infostrada Sports, Edited by Tom Pilcher; To query or comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com)