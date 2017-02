Nov 2 (Infostrada Sports) - Results from the Tournament of Champions Women's Singles Round Robin matches on Friday RESULTS Group Serdika 5-Hsieh Su-Wei(Taiwan)beat 7-Daniela Hantuchova(Slovakia)6-1 0-6 6-4 Group Sredets 2-Nadia Petrova(Russia)beat 8-Tsvetana Pironkova(Bulgaria)5-7 6-1 6-3 9-Sofia Arvidsson(Sweden)beat 6-Zheng Jie(China)5-1 (Zheng J retired) STANDINGS P W L F A Pts Group Serdika 1. Caroline Wozniacki 3 3 0 6 1 6 2. Roberta Vinci 3 2 1 4 2 4 3. Hsieh Su-Wei 3 1 2 2 5 2 4. Daniela Hantuchova 3 0 3 2 6 0 Group Sredets 1. Nadia Petrova 3 3 0 6 2 6 2. Tsvetana Pironkova 3 1 2 3 5 2 3. Maria Kirilenko 2 1 1 3 2 2 4. Sofia Arvidsson 1 1 0 0 0 2 5. Zheng Jie 3 0 3 1 4 0