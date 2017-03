UPDATE 2-Tennis-Miami men's singles round 1 results

March 23 (Gracenote) - Results from the Miami Men's Singles Round 1 matches on Wednesday Taylor Fritz (U.S.) beat Adam Pavlasek (Czech Republic) 6-2 6-3 Viktor Troicki (Serbia) beat Thiago Monteiro (Brazil) 5-7 6-3 6-1 Jiri Vesely (Czech Republic) beat Tommy Haas (Germany) 6-7(5) 6-3 7-5 Federico Delbonis (Argentina) beat Juan Monaco (Argentina) 7-5 7-6(4) Dudi Sela (Israel) beat Christian Harrison (U.S.) 6-1 6-1