July 11 (Infostrada Sports) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 9-Sorana Cirstea (Romania) beat Vania King (U.S.) 7-5 6-4 Mallory Burdette (U.S.) beat Anne Keothavong (Britain) 2-6 7-5 6-4 Urszula Radwanska (Poland) beat Eleni Daniilidou (Greece) 3-6 6-3 6-4 Zheng Saisai (China) beat Ayumi Morita (Japan) 4-2 (Morita retired) Erika Sema (Japan) beat Alexa Glatch (U.S.) 6-2 6-3 8-Marina Erakovic (New Zealand) beat Jana Juricova (Slovakia) 6-2 6-2 Nicole Gibbs (U.S.) beat Noppawan Lertcheewakarn (Thailand) 6-4 6-4