July 31 (Infostrada Sports) - Results from the Stanford Classic Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 1-Serena Williams (U.S.) beat Karolina Pliskova (Czech Republic) 7-5 6-2 8-Andrea Petkovic (Germany) beat Naomi Osaka (Japan) 6-2 6-2 Varvara Lepchenko (U.S.) beat 2-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-3 3-6 6-4 Sachia Vickery (U.S.) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-7(4) 6-2 6-1