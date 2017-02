UPDATE 1-Tennis-Memphis International men's singles round 2 results

Feb 16 (Gracenote) - Results from the Memphis International Men's Singles Round 2 matches on Thursday Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) beat Darian King (Barbados) 6-3 6-0 4-Steve Johnson (U.S.) beat Tim Smyczek (U.S.) 3-6 6-4 6-2