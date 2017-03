May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Strasbourg International Women's Singles Round 1 matches on Monday Zarina Diyas (Kazakhstan) beat 3-Kirsten Flipkens (Belgium) 6-2 6-7(3) 6-3 8-Alison Riske (U.S.) beat Teliana Pereira (Brazil) 6-3 6-3 Madison Keys (U.S.) beat Maria Teresa Torro (Spain) 7-6(2) 6-2 Vania King (U.S.) beat Paula Ormaechea (Argentina) 5-7 6-2 6-1 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Kristina Mladenovic (France) 6-4 6-0 Claire Feuerstein (France) beat Sharon Fichman (Canada) 6-2 6-4 Casey Dellacqua (Australia) beat 5-Elena Vesnina (Russia) 7-5 3-6 6-3