May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Strasbourg International Women's Singles Quarterfinal matches on Thursday Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) beat Pauline Parmentier (France) 6-0 6-1 4-Kristina Mladenovic (France) beat Alla Kudryavtseva (Russia) 6-4 6-2 Virginie Razzano (France) beat 7-Elena Vesnina (Russia) 6-1 3-6 6-1 10-Caroline Garcia (France) beat 3-Samantha Stosur (Australia) walkover