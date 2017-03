May 22 (Infostrada Sports) - Results from the Strasbourg International Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 3-Alize Cornet (France) beat Magda Linette (Poland) 6-3 6-4 Misaki Doi (Japan) beat 4-Hsieh Su-Wei (Taiwan) 6-4 4-6 7-6(3) Johanna Larsson (Sweden) beat Virginie Razzano (France) 6-3 6-3 Anna Tatishvili (Georgia) beat 5-Monica Niculescu (Romania) 4-6 6-3 6-2 Flavia Pennetta (Italy) beat Maria Teresa Torro (Spain) 6-2 6-3 7-Chanelle Scheepers (South Africa) beat Shelby Rogers (U.S.) 2-6 6-3 6-4 Eugenie Bouchard (Canada) beat Camila Giorgi (Italy) 6-3 6-0 Lucie Hradecka (Czech Republic) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-2