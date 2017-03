May 19 (Infostrada Sports) - Results from the Strasbourg International Women's Singles Round 2 matches on Tuesday 2-Jelena Jankovic (Serbia) beat Zheng Saisai (China) 6-3 6-3 3-Samantha Stosur (Australia) beat Lesia Tsurenko (Ukraine) walkover Sloane Stephens (U.S.) beat 6-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-4 Ajla Tomljanovic (Croatia) beat Shelby Rogers (U.S.) 7-6(6) 3-6 6-2