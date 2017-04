April 19 (Infostrada Sports) - Results from the Stuttgart Grand Prix Women's Singles Round 1 matches on Tuesday 7-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Oceane Dodin (France) 6-3 6-0 Ana Ivanovic (Serbia) beat Carina Witthoeft (Germany) 7-6(3) 6-0 Laura Siegemund (Germany) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-0 7-5 Annika Beck (Germany) beat Camila Giorgi (Italy) 6-4 6-2 5-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-0 6-0