Jan 11 Sydney International women's singles quarter-finals results on Wednesday. (prefix denotes seeding) 7-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 1-Caroline Wozniacki (Denmark) 3-6 7-5 6-2 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Daniela Hantuchova (Slovakia) 6-0 6-4 3-Victoria Azarenka (Belarus) beat 8-Marion Bartoli (France) 7-5 6-4 4-Li Na (China) beat Lucie Safarova (Czech Republic) 6-2 7-6(3)

