Jan 7 (Infostrada Sports) - Results from the Sydney International Women's Singles Round 2 matches on Tuesday 3-Sara Errani (Italy) beat Lauren Davis (U.S.) 7-5 6-2 Lucie Safarova (Czech Republic) beat 6-Caroline Wozniacki (Denmark) 6-4 7-6(7) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-3 6-2 Carla Suarez Navarro (Spain) beat Ekaterina Makarova (Russia) 7-6(4) 6-3 2-Petra Kvitova (Czech Republic) beat Christina Mchale (U.S.) 6-1 6-0 Madison Keys (U.S.) beat Ajla Tomljanovic (Croatia) 6-0 3-6 7-6(3) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) beat 1-Agnieszka Radwanska (Poland) 7-5 6-2 5-Angelique Kerber (Germany) beat Kaia Kanepi (Estonia) 6-3 6-4