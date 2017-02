Aug 23 Texas Open women's singles first-round results on Monday (Prefix denotes seeding). Angelique Kerber (Germany) beat Chanelle Scheepers (South Africa) 4-6 6-2 7-5 2-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Mirjana Lucic (Croatia) 6-4 6-0 Melanie Oudin (U.S.) beat Akgul Amanmuradova (Uzbekistan) 7-6(6) 1-0 (Amanmuradova retired) Sofia Arvidsson (Sweden) beat 4-Yanina Wickmayer (Belgium) 4-6 6-0 1-0 (Wickmayer retired) Kateryna Bondarenko (Ukraine) beat Greta Arn (Hungary) 6-2 6-3 Elena Baltacha (Britain) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 6-2 6-1 6-Shahar Peer (Israel) beat Anastasiya Yakimova (Belarus) 6-1 6-3 5-Sabine Lisicki (Germany) beat Sania Mirza (India) 6-3 6-0

