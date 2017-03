Sept 22 (Infostrada Sports) - Results from the Pan Pacific Open Women's Singles Round 1 matches on Sunday 12-Samantha Stosur (Australia) beat Alize Cornet (France) 2-6 6-4 6-1 16-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Urszula Radwanska (Poland) 6-3 6-3 9-Sloane Stephens (U.S.) beat Stefanie Voegele (Switzerland) 6-3 6-2 14-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 7-6(4) 7-5 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Paula Ormaechea (Argentina) 6-1 6-2 Venus Williams (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-3 6-1 Lucie Safarova (Czech Republic) beat Polona Hercog (Slovenia) 6-4 6-7(6) 7-6(2) Maria Teresa Torro (Spain) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 7-6(6) 1-6 6-3 Elina Svitolina (Ukraine) beat Kurumi Nara (Japan) 2-6 7-5 6-3 Belinda Bencic (Switzerland) beat Daria Gavrilova (Russia) 6-2 5-7 7-5 15-Sorana Cirstea (Romania) beat Julia Goerges (Germany) 6-4 6-4