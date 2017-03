Aug 13 (Infostrada Sports) - Results from the Toronto Cup Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 6-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Julia Goerges (Germany) 7-5 6-3 Victoria Azarenka (Belarus) beat 3-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-2 6-3 13-Angelique Kerber (Germany) beat Monica Puig (Puerto Rico) 6-2 6-3 Belinda Bencic (Switzerland) beat 4-Caroline Wozniacki (Denmark) 7-5 7-5 16-Andrea Petkovic (Germany) beat Heather Watson (Britain) 6-4 6-3 Alize Cornet (France) beat Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-3 6-2 Sabine Lisicki (Germany) beat Barbora Strycova (Czech Republic) 7-6(3) 6-4 Carina Witthoeft (Germany) beat Alison Riske (U.S.) 6-4 5-7 6-3 2-Simona Halep (Romania) beat Jelena Jankovic (Serbia) 6-3 6-4 5-Ana Ivanovic (Serbia) beat Olga Govortsova (Belarus) 6-4 7-6(4) Polona Hercog (Slovenia) beat 11-Ekaterina Makarova (Russia) 6-2 6-7(2) 7-5 Daria Gavrilova (Russia) beat 7-Lucie Safarova (Czech Republic) 4-6 7-5 7-5 15-Sara Errani (Italy) beat Madison Brengle (U.S.) 6-3 2-6 6-3 Lesia Tsurenko (Ukraine) beat 8-Garbine Muguruza Blanco (Spain) 7-5 6-1 Roberta Vinci (Italy) beat Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) 6-3 6-3