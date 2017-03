Aug 7 (Infostrada Sports) - Results from the Toronto Cup Women's Singles Round 2 matches on Wednesday 16-Ana Ivanovic (Serbia) beat Flavia Pennetta (Italy) 6-4 6-4 13-Kirsten Flipkens (Belgium) beat Kiki Bertens (Netherlands) 7-5 3-6 6-2 15-Jelena Jankovic (Serbia) beat Sharon Fichman (Canada) 6-4 7-6(6) 5-Sara Errani (Italy) beat Klara Zakopalova (Czech Republic) 6-2 7-6(2) 10-Roberta Vinci (Italy) beat Ekaterina Makarova (Russia) 6-0 6-4 Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Varvara Lepchenko (U.S.) 6-4 6-2 7-Marion Bartoli (France) beat Lauren Davis (U.S.) 6-0 6-3 Alize Cornet (France) beat 11-Maria Kirilenko (Russia) 7-5 7-5 14-Sloane Stephens (U.S.) beat Mona Barthel (Germany) 6-3 4-6 6-3 4-Li Na (China) beat Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-1 6-4