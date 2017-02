(Adds results)

Aug 11 Toronto Cup women's singles third round results on Thursday (prefix denotes seeding, * new result) * Lucie Safarova (Czech Republic) beat 8-Francesca Schiavone (Italy) 6-3 6-3 Serena Williams (U.S.) beat Zheng Jie (China) 4-6 6-3 6-3 13-Agnieszka Radwanska (Poland) beat 3-Vera Zvonareva (Russia) 6-4 7-6(4) Galina Voskoboeva (Kazakhstan) beat 5-Maria Sharapova (Russia) 6-3 7-5 Roberta Vinci (Italy) beat Ana Ivanovic (Serbia) 7-6(3) 6-2 4-Victoria Azarenka (Belarus) beat Maria Jose Martinez Sanchez (Spain) 6-1 6-2 11-Andrea Petkovic (Germany) beat 7-Petra Kvitova (Czech Republic) 6-1 6-2 10-Samantha Stosur (Australia) beat 6-Li Na (China) 6-2 6-4