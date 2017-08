Aug 1 (Gracenote) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 1 matches on Tuesday Patricia Tig (Romania) beat Heather Watson (Britain) 7-6(4) 7-6(3) 7-Ekaterina Makarova (Russia) beat Jamie Loeb (U.S.) 7-6(4) 6-3 Monica Puig (Puerto Rico) beat Louisa Chirico (U.S.) 6-4 6-4 1-Simona Halep (Romania) beat Sloane Stephens (U.S.) 7-6(3) 6-0