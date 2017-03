Aug 4 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 1 matches on Monday 6-Irina Begu (Romania) beat Madison Brengle (U.S.) 6-4 6-0 Louisa Chirico (U.S.) beat Heather Watson (Britain) 6-3 6-0 Lauren Davis (U.S.) beat 8-Zarina Diyas (Kazakhstan) 7-5 2-1 (Diyas retired) 5-Alize Cornet (France) beat An-Sophie Mestach (Belgium) 6-3 6-3 Irina Falconi (U.S.) beat Taylor Townsend (U.S.) 6-7(4) 6-1 6-3 Yulia Putintseva (Kazakhstan) beat Kurumi Nara (Japan) 4-6 6-4 7-6(4) Monica Niculescu (Romania) beat Lara Arruabarrena Vecino (Spain) 7-5 6-4