Aug 5 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Louisa Chirico (U.S.) beat 5-Alize Cornet (France) 7-5 4-6 7-6(4) 2-Samantha Stosur (Australia) beat Irina Falconi (U.S.) 6-1 7-5 Monica Niculescu (Romania) beat Lauren Davis (U.S.) 1-6 6-1 6-4