UPDATE 1-Tennis-Davis Cup world group round 1 Canada v Britain Fixture

Feb 4 (Gracenote) - Fixture from the Davis Cup World Group Round 1 match between Canada and Britain on Saturday 3-Britain lead Canada 2-1 On Saturday Dominic Inglot/Jamie Murray (Britain) beat Daniel Nestor/Vasek Pospisil (Canada) 7-6(1) 6-7(3) 7-6(3) 6-3 On Friday Daniel Evans (Britain) beat Denis Shapovalov (Canada) 6-3 6-3 6-4 Vasek Pospisil (Canada) beat Kyle Edmund (Britain) 6-4 6-1 7-6(3)