July 20 (Gracenote) - Results from the Washington Open Women's Singles matches on Wednesday Round 2 Jessica Pegula (U.S.) beat Christina McHale (U.S.) 7-5 6-2 7-Yanina Wickmayer (Belgium) beat Zhang Shuai (China) 6-3 7-5 Round 1 Lauren Davis (U.S.) beat Shelby Rogers (U.S.) 5-7 7-5 6-3 4-Kristina Mladenovic (France) beat Samantha Crawford (U.S.) 6-2 2-6 6-3