July 29 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 1 matches on Monday Jana Cepelova (Slovakia) beat Kiki Bertens (Netherlands) 6-4 0-6 6-3 Paula Ormaechea (Argentina) beat Beatrice Capra (U.S.) 6-1 6-1 7-Magdalena Rybarikova (Slovakia) beat Christina Mchale (U.S.) 2-6 6-4 6-2