July 30 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 2 matches on Wednesday Bojana Jovanovski (Serbia) beat 8-Sorana Cirstea (Romania) 4-6 7-5 6-3 Kristina Mladenovic (France) beat Taylor Townsend (U.S.) 6-3 6-4 Kurumi Nara (Japan) beat Zarina Diyas (Kazakhstan) 3-6 6-2 4-0 (Diyas retired) Marina Erakovic (New Zealand) beat Shelby Rogers (U.S.) 6-2 6-2