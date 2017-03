July 31 (Infostrada Sports) - Results from the Washington Open Women's Singles Round 2 matches on Thursday 2-Ekaterina Makarova (Russia) beat Lauren Davis (U.S.) 6-2 6-4 Vania King (U.S.) beat Christina Mchale (U.S.) 6-1 6-3 5-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Hiroko Kuwata (Japan) 6-3 6-3 6-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Kirsten Flipkens (Belgium) 6-4 7-5