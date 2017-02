July 1 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles matches on Friday Round 3 8-Venus Williams (U.S.) beat 29-Darya Kasatkina (Russia) 7-5 4-6 10-8 12-Carla Suarez Navarro (Spain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 6-2 6-2 Round 2 13-Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Tara Moore (Britain) 6-1 2-6 6-3 1-Serena Williams (U.S.) beat Christina McHale (U.S.) 6-7(7) 6-2 6-4 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat Yulia Putintseva (Kazakhstan) 7-5 6-1 24-Barbora Strycova (Czech Republic) beat Evgeniya Rodina (Russia) 6-4 6-0 Annika Beck (Germany) beat Aliaksandra Sasnovich (Belarus) 6-2 6-1