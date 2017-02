July 2 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles matches on Saturday Round 3 3-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-3 6-1 9-Madison Keys (U.S.) beat Alize Cornet (France) 6-4 5-7 6-2 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat Eugenie Bouchard (Canada) 6-4 6-3 28-Lucie Safarova (Czech Republic) beat Jana Cepelova (Slovakia) 4-6 6-1 12-10 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat Sabine Lisicki (Germany) 7-6(2) 6-1 4-Angelique Kerber (Germany) beat Carina Witthoeft (Germany) 7-6(11) 6-1 Misaki Doi (Japan) beat Anna-Lena Friedsam (Germany) 7-6(1) 6-3 5-Simona Halep (Romania) beat 26-Kiki Bertens (Netherlands) 6-4 6-3 Round 2 Ekaterina Makarova (Russia) beat 10-Petra Kvitova (Czech Republic) 7-5 7-6(5) 11-Timea Bacsinszky (Switzerland) beat Monica Niculescu (Romania) 4-6 6-2 6-1 18-Sloane Stephens (U.S.) beat Mandy Minella (Luxembourg) 3-6 7-6(6) 8-6