June 29 (Infostrada Sports) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 3 matches on Saturday 1-Serena Williams (U.S.) beat Kimiko Date-Krumm (Japan) 6-2 6-0 6-Li Na (China) beat 32-Klara Zakopalova (Czech Republic) 4-6 6-0 8-6 23-Sabine Lisicki (Germany) beat 14-Samantha Stosur (Australia) 4-6 6-2 6-1 Kaia Kanepi (Estonia) beat Alison Riske (U.S.) 6-2 6-3 4-Agnieszka Radwanska (Poland) beat Madison Keys (U.S.) 7-5 4-6 6-3 Tsvetana Pironkova (Bulgaria) beat Petra Martic (Croatia) 6-1 4-6 6-2 Laura Robson (Britain) beat Marina Erakovic (New Zealand) 1-6 7-5 6-3 Monica Puig (Puerto Rico) beat Eva Birnerova (Czech Republic) 4-6 6-3 6-4 11-Roberta Vinci (Italy) beat 18-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-1 6-4 17-Sloane Stephens (U.S.) beat Petra Cetkovska (Czech Republic) 7-6(3) 0-6 6-4 8-Petra Kvitova (Czech Republic) beat 25-Ekaterina Makarova (Russia) 6-3 2-6 6-3