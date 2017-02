July 4 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Round 4 matches on Monday Elena Vesnina (Russia) beat Ekaterina Makarova (Russia) 5-7 6-1 9-7 8-Venus Williams (U.S.) beat 12-Carla Suarez Navarro (Spain) 7-6(3) 6-4 1-Serena Williams (U.S.) beat 13-Svetlana Kuznetsova (Russia) 7-5 6-0 5-Simona Halep (Romania) beat 9-Madison Keys (U.S.) 6-7(5) 6-4 6-3 Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) beat 28-Lucie Safarova (Czech Republic) 6-2 6-4 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) beat 3-Agnieszka Radwanska (Poland) 6-3 5-7 9-7 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) beat 27-CoCo Vandeweghe (U.S.) 6-3 6-3 4-Angelique Kerber (Germany) beat Misaki Doi (Japan) 6-3 6-1