July 5 (Gracenote) - Results from the Wimbledon Women's Singles Quarterfinal matches on Tuesday Elena Vesnina (Russia) beat 19-Dominika Cibulkova (Slovakia) 6-2 6-2 1-Serena Williams (U.S.) beat 21-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 6-4 6-4 8-Venus Williams (U.S.) beat Yaroslava Shvedova (Kazakhstan) 7-6(5) 6-2 4-Angelique Kerber (Germany) beat 5-Simona Halep (Romania) 7-5 7-6(2)